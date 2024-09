Schillaci si aggrava. La nota dell’ospedale: “È sedato farmacologicamente”

Tornano purtroppo a peggiorare le condizioni di Totò Schillaci. L’eroe di Italia ’90, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo dalla sera dello scorso 7 settembre, è peggiorato nelle scorse ore, come ha riferito la direzione sanitaria dell’azienda Civico Di Cristina del capoluogo siciliano. Di seguito la nota: “Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento – recita il bollettino – il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari”.

Foto: Instagram Azzurri