Schillaci: “A Palermo atmosfera incredibile. Combattere e soffrire, mancare il Mondiale sarebbe un disastro”

Questa sera la Nazionale scenderà in campo a Palermo per la partita contro la Macedonia del Nord, primo dei due incontri da vincere per ottenere l’accesso al Mondiale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Totò Schillaci, palermitano che ha scritto pagine indelebili della storia azzurra, ha commentato: “C’è un’atmosfera incredibile: ci sarà il tutto esaurito, i palermitani meritano di vivere giornate di festa così. I tifosi daranno un supporto importante alla squadra, ma poi spetta ai giocatori. Sono felice che la federazione abbia scelto la Sicilia: qui si vive di passione, a Palermo come Catania e come in tutta la nostra isola

Schillaci prosegue: “Non avrei scommesso una lira in estate sulla vittoria dell’Europeo, ma l’Italia è questa: quando si trova nelle difficoltà, tira fuori l’orgoglio. Sono stati tutti bravi: Mancini ha formato un gruppo fantastico, ha puntato su molti giocatori su cui magari qualcuno non era convinto. Alla fine, ha avuto ragione lui: ha vinto. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere l’Italia costretta agli spareggi, in molti già ci vedevano già in Qatar. A volte le cose più semplici diventano quelle più complesse”.

Ancora sulle prossime sfide: “C’è da combattere e soffrire per arrivare ai Mondiali: non sarà facile, ma non lo sarà neanche per le nostre avversarie. C’è speranza e convinzione, anche perché fallire la qualificazione per il secondo mondiale consecutivo sarebbe un disastro. Ma questo gruppo saprà tirar fuori gli attributi fondamentali per centrare l’obiettivo, anche se una eventuale finale da giocare in Turchia o in Portogallo mette la strada in salita. È dura, c’è equilibrio. E nelle sfide da dentro o fuori può succedere di tutto”.

Foto: Twitter Italia