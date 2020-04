Schick: “Se i club dovessero trovare un accordo per farmi restare a Lipsia sarei felice”

Patrick Schick sembrerebbe aver convinto il RB Lispia. Infatti, il 24enne ceco in prestito dalla Roma avrebbe convinto il club tedesco a prendere in considerazione l’idea di riscattarlo. Intervistato da Kicker, il diretto interessato ha dichiarato: “Venire al Lipsia è stata una buona decisione. I club ora devono trovare una soluzione per il mio trasferimento. E se venisse trovata, sarei felice.” Ricordiamo che il Lipsia ha a suo favore un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di Euro.

Foto: profilo Twitter ufficiale RB Lipsia