Schick racconta: “Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera, sapevo di dover cambiare”

Patrick Schick ha rilasciato un’intervista al portale Indipendent: “Ho segnato ovunque io abbia giocato ma col senno di poi avrei fatto molte cose in maniera diversa: forzai il rientro per farmi trovare pronto, volevo tornare il prima possibile perché erano stati spesi tanti soldi. Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera e sapevo di dover cambiare: grazie a quell’esperienza, però, non ho più paura del futuro e mi ha reso un giocatore migliore. Il problema al cuore? Non sentivo nulla che non andasse, pensavo di essere in salute: il problema al cuore che ha fatto saltare il trasferimento alla Juventus mi ha fatto rimanere scioccato”.

FOTO: Twitter UEFA