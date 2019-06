Schick: “Penserò al mio futuro dopo l’arrivo dell’allenatore”

L’attaccante della Roma, Patrik Schick, ha parlato a proposito del proprio futuro nel corso di un’intervista rilasciata a Sport.cz: “Al momento non so nulla di eventuali trattative. In Italia si scrive molto ma sono speculazioni. La Roma deve prima risolvere le situazioni relative al direttore sportivo e all’allenatore, poi si penserà ai giocatori. Non so quale allenatore arriverà. Quando sarà chiaro, potrò pensare al mio futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Non ho sentito il club perché eravamo tutti distrutti per l’addio di De Rossi. Lui era molto dispiaciuto, è una leggenda del club. Voleva giocare con continuità ed è andato via”.

Foto: twitter ufficiale Roma