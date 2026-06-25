Schick lascia la Repubblica Ceca: “E’ stato un onore, ma il calcio ceco deve cambiare”

25/06/2026 | 22:51:58

Patrick Schick lascia la Repubblica Ceca, l’attaccante ha spiegato sui social i motivi che lo hanno portato a dire addio alla sua Nazionale: “Oggi si chiude il mio capitolo in nazionale. Non è una decisione impulsiva, né presa dall’oggi al domani. È un’idea che porto dentro da tempo e su cui ho riflettuto a lungo. È stato un percorso ricco di emozioni, gioie, delusioni, vittorie e momenti difficili. Ho sempre cercato di dare il massimo per la nazionale e di rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile. Lascio con orgoglio per quanto ottenuto indossando la maglia della nazionale, ma al contempo con la consapevolezza che il calcio ceco ha molto, molto di più da offrire rispetto a quanto mostrato negli ultimi anni. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e cambiare diverse cose che non hanno funzionato nel lungo periodo. Non lo dico per rabbia o delusione, ma perché ho a cuore il calcio ceco. Grazie a tutti i tifosi, ai compagni di squadra e alle persone che mi hanno sostenuto lungo tutto questo cammino. È stato un onore indossare la maglia della Repubblica Ceca”.

foto x uefa