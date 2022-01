Schick: “Il non passaggio alla Juve mi aveva scioccato. Alla Roma periodo difficile”

Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha parlato a The Independent della sua carriera e dei momenti difficili della carriera.

Queste le sue parole: “Dopo aver scoperto il problema al cuore, che mi impedì di passare alla Juventus, sono rimasto scioccato. Ovunque sono andato sono sempre riuscito a segnare. Col senno di poi avrei fatto altre scelte. All’epoca del passaggio alla Roma, forza il rientro per farmi trovare pronto. Erano stati spesi molti milioni per il mio acquisto e io volevo tornare in campo il prima possibile. Giocare d’anticipo mi ha creato diversi problemi. Credevo ancora in me stesso, ma le circostanze non erano delle migliori. Sapevo che avrei dovuto cambiare. Grazie a quei mesi però, non ho più nessuna paura del futuro e quel periodo mi ha reso un giocatore migliore. Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera”.

Foto: Twitter Euro 2020