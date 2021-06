Schick, gol da antologia da centrocampo con la Repubblica Ceca contro la Scozia

Se fino a stamattina era quello di Yarmolenko il gol più bello di Euro 2020, segnato ieri sera contro l’Olanda, poco fa, Patrick Schick, ex Roma, si è preso la scena, con quello che ad oggi è il gol più bello della manifestazione.

L’attaccante del Bayer Leverkusen ha approfittato di un rimpallo di un attacco scozzese per prendere palla da centrocampo e con un pallonetto strepitoso appena varcata la metà campo, ha insaccato in rete il gol del 2-0 per i cechi sulla Scozia a Glasgow.

Un gol di applausi per il classe 1996 ex Roma.

🇨🇿 Sum up Patrik Schick’s sensational goal in three words 👇#EURO2020 pic.twitter.com/a8r3LJhYpl — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Foto: Twitter Uefa Euro 2020