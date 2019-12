Schick: “Futuro? Spero di restare al Lipsia”. E il diesse: “Questo è il posto perfetto per lui”

Dopo due anni difficili alla Roma, Patrik Schick è letteralmente rinato in Germania tornando ai livelli della Sampdoria. Con la maglia del Lipsia (campione d’inverno anche grazie ai suoi gol) l’attaccante ceco sta segnando a raffica e regalando punti pesanti: Schick è andato a segno nelle ultime 3 giornate contro Augusburg, Borussia Dortumund e il Fortuna Dusseldorf. Un assist contro l’Hoffenheim e ancora prima, contro il Paderborn, un gol stupendo con un dribbling ubriacante in area. Una rete ogni 90′ per il classe ’96. E lo stesso Schick, in prestito dalla Roma, ha parlato così alla trasmissione tedesca MDR: “Futuro? Spero di restare qui”. Ma anche il direttore sportivo del club tedesco, Krösche, si è sbilanciato sull’argomento: “Schick si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui”, le sue parole in un’intervista a Kicker.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia