Schick: “Futuro? Aspetto di capire come va l’effetto domino degli attaccanti”

07/06/2025 | 23:48:45

Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, fa capire che potrebbe lasciare le aspirine in questa sessione di mercato estiva.

Queste le sue parole a Sport: “Sono arrivato a un punto in cui aspetto solo di vedere come cadono le tessere del domino sul mercato, guardando gli attaccanti. Non sono il primo anello della catena, ma conosco il mio posto. È difficile prevedere ora come andrà l’estate e dove sarà il mio futuro”.

Foto: sito Bayer Leverkusen