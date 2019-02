Schick: “Dzeko tra i più forti attaccanti al mondo. Derby speciale, per loro…”

Patrik Schick, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN in vista del derby contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Sto rientrando dopo l’infortunio, spero di esserci per il derby. Contro la Lazio è una partita speciale, i tifosi si aspettano la vittoria, per loro è molto importante. Si sente qualcosa di diverso in giro. Di Francesco? Prima di andare in campo mi dice di divertirmi, di essere presente nella partita, di fare quello che so fare. Quando hai la testa libera, senza problemi, giochi meglio. E in effetti all’inizio è stato difficile per me, c’erano tante aspettative, specie per la cifra che la Roma aveva pagato, è stato difficile. Dzeko? Ha fatto più di 300 gol in carriera, per me è uno degli attaccanti più forti al mondo. Stare con lui è una grande esperienza per me. Come tira, come segna, i suoi movimenti in area sono molto interessanti per me”.

Foto: Twitter ufficiale Roma