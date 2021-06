Schick: “Alla Roma non sono stato all’altezza. Ero troppo giovane per la Serie A”

Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen e della Nazionale della Repubblica Ceca, è al momento capocannoniere degli Europei e autore del gol da metà campo contro la Scozia (uno dei più belli di questa competizione). Nel corso di un’intervista a Repubblica il bomber ceco ha ricordato i suoi trascorsi in Italia. “Non ero pronto al 100% ed ero un po’ troppo giovane per le sfide della Serie A. È vero che avevo fatto un ottimo primo anno con la Sampdoria. Ma poi quando vai in un grande club, come la Roma, le difficoltà crescono e non sono stato all’altezza in quel momento”. Poi sulla sua stagione in Budesliga. “Con il Leverkusen siamo arrivati sesti, non così male, ma certo volevamo andare in Champions. Dal punto di vista personale, non è stata una brutta stagione, ho segnato 12-13 gol e offerto diversi assist, ma certo posso giocare molto meglio. Abbiamo cambiato l’allenatore, sofferto un calo a metà stagione, ma l’anno prossimo andrà meglio”.

FOTO: Twitter Euro2020