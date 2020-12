SCHIATTARELLA, REGIA (CON GOL) AL POTERE

Pasquale Schiattarella nasce a Mugnano di Napoli il 30 maggio 1987, è un centrocampista attualmente in forza al Benevento.

La sua carriera inizia nella sua città natale, con la società “Amici di Mugnano” nel 1999-2000, l’anno seguente passa al “Ciro Muro” e in quegli anni gioca da seconda punta, diventando spesso il capocannoniere dei tornei giovanili ai quali partecipa.

Nel 2001 il Fiorenzuola, in C2, lo nota e lo inserisce nel suo settore giovanile, Benevento e Torino sono le ultime tappe della sua carriera da Under.

Proprio a Torino nel 2006-07 è in prima squadra in Serie A, ma l’esordio non arriva, viene scambiato con l’Ancona al termine della stagione e lì aiuta la squadra a raggiungere i Play-off di C1 e la promozione in B. E’ titolare anche nelle due annate successive nel campionato cadetto.

In scadenza di contratto con la società marchigiana viene acquistato dal Livorno nell’estate 2010, conquistando la promozione in A nel 2012-13. Finalmente arriva l’esordio in massima serie il 25 agosto 2013, nella sconfitta dei suoi contro la Roma.

La sua esperienza livornese dura tre stagioni, a gennaio 2014 lo Spezia punta su di lui con un triennale, ma nel gennaio successivo viene girato in prestito al Bari e poi nell’estate passa al Latina.

L’estate 2016 è quella della svolta, Schiattarella viene acquistato dalla SPAL e contribuisce alla promozione in A dei biancocelesti, assenti in massima serie da ben 49 anni.

Il primo gol in Serie A arriva proprio contro il Napoli, squadra della sua città, nel 3-2 deciso dal guizzo di Ghoulam sulla fascia sinistra. Dopo 98 presenze e 4 reti risolve il suo contratto a Ferrara e c’è il passaggio al Benevento di Pippo Inzaghi nel luglio del 2019.

Quello di ieri contro la Lazio di Simone Inzaghi è il primo gol segnato con la maglia dei giallorossi, in un Vigorito purtroppo per forza di cose vuoto ma che sarebbe esploso di gioia al tiro di Schiattarella, una splendida conclusione di sinistro che bacia il palo e supera Reina sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il centrocampista campano ha dimostrato con quel guizzo le sue capacità offensive, non è un caso se da giovanissimo ricopriva il ruolo di seconda punta, ma col passare degli anni è diventato un giocatore di grande duttilità a centrocampo, capace di sradicare palloni e di servire con precisione i compagni, ma anche di trovare anche gol pesanti.

Negli ultimi anni la durata media della carriera di uno sportivo professionista si è alzata, le metodologie di allenamento e di recupero sono in continua evoluzione e aiutano verso questa direzione, dunque Schiattarella a 33 anni deve avere ben chiaro in mente che può ancora dare tanto nella sua vita calcistica e a questo sempre più sorprendente Benevento.

Foto: Twitter ufficiale Benevento