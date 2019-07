Schiattarella al Benevento: ora è ufficiale. La nota del club giallorosso

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Benevento ha ufficializzato l’acquisto di Pasquale Schiattarella. Questa la nota: “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Pasquale Schiattarella. Il centrocampista napoletano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Pasquale Schiattarella, campano di Mugnano di Napoli, approda in giallorosso andando a rinforzare ulteriormente la linea mediana. Classe ’87, ha collezionato nella sua lunga carriera 374 presenze e 20 goal. Nelle ultime tre stagioni, con la maglia della Spal ha totalizzato 98 presenze, 4 goal e 15 assist. Tre le promozioni conquistate: la prima dalla Serie C alla B con l’Ancona (2007/08) e le restanti due dalla cadetteria alla massima serie con Livorno (2012/13) e Spal (2016/17)”.

Foto: Twitter Benevento