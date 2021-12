Scherzo delle Iene ad Ausilio: la figlia chiusa a chiave in una gabbia con finti tifosi scontenti

Lo scherzo di Sebastian Gazzarrini delle Iene, andato in onda questa sera, ha visto come vittima Piero Ausilio, il dirigente e attuale direttore sportivo dell’Inter.

Sua figlia Giulia, complice dell’inviato, gli ha fatto credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei, da cui ha appena ricevuto in regalo un’automobile. Il padre non la prende affatto bene e, immaginando che l’uomo l’abbia avvicinata per scopi poco chiari, pone fine alla loro relazione.