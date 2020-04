Schelotto: “Portare Higuain ai Galaxy? Sarebbe un sogno. Anche Matuidi e Khedira ci interessano”

L’attuale tecnico dei Los Angeles Galaxy, l’argentino Guillermo Barros Schelotto, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della possibilità di portare Gonzalo Higuain a giocare in MLS: “Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti al mondo. Ho sentito che preferirebbe restare in Europa, ma mai dire mai nel calcio. Ibrahimovic? E’ un fuoriclasse come Ronaldo e Messi. Perdere campioni del genere è una mancanza per qualsiasi squadra. Khedira e Matuidi sono profili che potrebbero essere interessanti per noi ma non si può ancora sapere cosa accadrà nei prossimi mesi.”

Foto: El Grafico