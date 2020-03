Schalke04, il tecnico Wagner: “Per il 27 marzo speriamo di avere novità sul resto della stagione”

In casa Schalke 04, lo staff tecnico sta pensando di ricominciare gli allenamenti il prossimo 27 marzo: “In queste circostanze straordinarie e difficili, il calcio è tutt’altro che importante per molte persone. Tuttavia, è nostro dovere agire il più professionalmente possibile nella nostra professione.” – ha dichiarato il tecnico David Wagner al sito ufficiale del club. “Abbiamo dotato tutti i giocatori di bici da spinning, pesi e altre attrezzature in modo da essere preparati anche per altre restrizioni.” – ha aggiunto – “Speriamo anche che ci sarà un nuovo decreto per il 27 marzo e che ci siano ulteriori segnali dal DFL circa il programma per il resto della stagione. Questa sarà la base per le nostre ulteriori considerazioni sulla gestione dell’allenamento.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke04