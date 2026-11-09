Schalke, scontro shock tra Gosens e Karius: entrambi costretti a lasciare il campo

09/11/2026 | 10:25:50

Attimi di grande paura in Bundesliga durante Hoffenheim-Schalke 04. Al 47′ della partita, Robin Gosens e Loris Karius sono stati protagonisti di un violento scontro fortuito tra compagni di squadra. Tutto nasce da una conclusione di Fisnik Asllani, respinta dal portiere dello Schalke. Nel tentativo di intervenire sul pallone, Gosens ha colpito involontariamente al volto il proprio estremo difensore con i tacchetti, provocando un impatto molto violento. Entrambi sono rimasti a terra e hanno avuto bisogno dell’intervento dello staff medico. Karius ha riportato ferite al volto, mentre per Gosens il problema riguarda il ginocchio. Nessuno dei due è riuscito a continuare la gara: Kevin Müller ha sostituito il portiere, mentre Vitalie Becker ha preso il posto dell’esterno tedesco. Nel post partita l’allenatore Miron Muslic ha espresso preoccupazione soprattutto per le condizioni di Gosens, parlando del timore di un infortunio serio. Per entrambi saranno necessari ulteriori accertamenti.

foto: x Schalke