Schalke-Manchester City, tifoso inglese aggredito dopo la gara: è in gravi condizioni

Dalla Germania arrivano brutte notizie. Al termine di Schalke-Manchester City, gara disputata ieri e valida per l’andata degli ottavi di Champions, un tifoso ospite è stato aggredito all’esterno dello stadio. Il club inglese, come si legge nel comunicato ufficiale, riferisce che il proprio supporter è in condizioni critiche all’ospedale: “Il Manchester City è a conoscenza di un presunto attacco dopo la partita alla Veltins-Arena in Germania la scorsa notte. Il club sta lavorando con la polizia di Greater Manchester per ottenere maggiori informazioni. Il personale del club è rimasto in Germania per sostenere la famiglia del tifoso del Manchester City ferito, che è attualmente in condizioni critiche in ospedale”.

Club Statement: Fan Injuredhttps://t.co/D3THdHyG0P — Manchester City (@ManCity) February 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Manchester City