Schalke, il ds annuncia: “Ieri è scaduta l’opzione di riscatto per Todibo dal Barça”

Ieri è scaduta anche l’opzione di riscatto a favore dello Schalke 04 per l’acquisto di Jean-Clair Todibo, attualmente in prestito dal Barcellona. Lo ha annunciato Jochen Schneider, direttore sportivo del club tedesco: “L’opzione che avevamo per acquistare Todibo è scaduta ieri, non abbiamo più un diritto di riscatto per lui”, le parole del dirigente ai microfoni di WAZ. In ogni caso, la volontà dello Schalke è quella di trattenere Todibo in prestito per un’altra stagione, senza dimenticare i vari rumors provenienti dalla Premier (in testa l’Everton, ma non solo).

Foto: sito ufficiale Barcellona