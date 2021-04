Schalke 04: il direttore del marketing Jobst lascia dopo 10 anni per minacce alla famiglia

Lo Schalke 04 ha annunciato l’addio di Alexander Jobst, direttore del marketing da dieci anni e artefice dell’accordo di sposorizzazione con il colosso russo Gazprom che durerà fino al 2025. Jobst si dimetterà a fine stagione non per gli scarsi risultati del club, che rischia fortemente la retrocessione, ma per l’ostilità dell’ambiente e le minacce ricevute da lui e dalla sua famiglia che hanno reso impossibile al dirigente continuare in questa avventura con serenità.

“Vado via con il cuore pesante, ho lottato a lungo con questa decisione. Lo Schalke 04 è un club unico e ha la forza per rimettersi in sesto a livello sportivo. Per me è stato un grande onore lavorare per questo club, lascio la mia area di responsabilità in condizioni ottimali e prometto che fino a fine stagione darò tutto per questo club, lo devo ai nostri dipendenti, ai soci e a tutti coloro che hanno a cuore lo Schalke”.

#S04-Update: Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, wird sein Amt am 30. Juni dieses Jahres niederlegen ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) April 8, 2021