Ds del Lipsia: “Xavi Simons è ancora con noi. Ma il mercato è aperto”

23/08/2025 | 11:39:06

Vi abbiamo raccontato nei primi caldi giorni di agosto della situazione attorno al talento del Lipsia, Xavi Simons. Il classe ’03 è sul mercato e il Chelsea attende da tempo il calciatore nato ad Amsterdam. La conferma giunge in questi minuti dal direttore sportivo del Lipsia Marcel Schafer: “Xavi Simons è ancora con noi. Ma il mercato è ancora aperto, non si sa mai cosa potrebbe succedere. “Xavi ci ha espresso le sue ambizioni”, ha dichiarato a SkySportDe.

Il giocatore, cresciuto nel PSG, ha disputato un campionato nell’Eredivisie al PSV nella stagione 2022/23, totalizzando 34 partite e 19 gol e due stagioni in Bundesliga al Lipsia confezionato 21 gol tra campionato e coppe.

Foto: Instagram Xavi Simons