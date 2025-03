Schafer (dt Lipsia): “Esonero di Rose? Abbiamo creduto in lui, ma senza risultati serve un nuovo impulso”

Marco Rose non è più l’allenatore del RB Lipsia, fatale la sconfitta per 1-0 contro il Borussia M’Gladbach. Marcel Schafer, direttore generale sportivo del club, ha spiegato le motivazioni: “Abbiamo creduto nella nostra collaborazione con Marco e il suo staff per molto tempo e, fino ad ora, abbiamo cercato in ogni modo di invertire la rotta insieme. Considerato l’andamento e la continua mancanza di risultati, siamo tutti fermamente convinti che sia necessario un nuovo impulso per il resto della stagione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vogliamo ringraziare Marco e il suo staff per i due anni e mezzo trascorsi insieme, per i successi che abbiamo ottenuto e per il loro impegno verso il club”.

Foto: Lipsia twitter