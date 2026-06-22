Scatto Juve Stabia: Stefanelli ds, De Giorgio per la panchina

22/06/2026 | 17:01:40

La Juve Stabia ha risolto la pratica allenatore e direttore sportivo. In base a quanto raccontato dal sito Metropolis oltre due ore fa, il responsabile dell’area tecnica Enzo De Vito ha scelto come ds Stefano Stefanelli in uscita dall’Empoli. Ci sono gli accordi, esattamente come è in stato avanzato la trattativa per il nuovo tecnico: le Vespe saranno guidate da Pietro De Giorgio che aveva diverse richieste e che ha ormai accettato la proposta della Juve Stabia.

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