Scattata la corsa al biglietto per Sassuolo-Milan. Oltre 90.000 persone in coda

Da pochi minuti si è aperta la vendita al pubblico dei biglietti per il match Sassuolo-Milan in programma domenica 22 maggio alle ore 18.00. È una vera e propria corsa al tagliando, con i canali ufficiali di vendita presi d’assalto dai tifosi rossoneri. Infatti, sono oltre 90.000 le persone in coda che sperano di riuscire ad acquistare il pass per la partita che potrebbe valere il 19esimo scudetto della storia del Milan.

FOTO: Twitter Giroud