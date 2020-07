Scarpa d’oro, si ferma Cristiano Ronaldo: Immobile insegue Lewandowski

Continua la lotta per la Scarpa d’oro in Italia tra Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile. L’asse portoghese, rimasto a secco nella gara contro l’Udinese si è fermato a quota 30 gol favorendo l’attaccante laziale che grazie alla rete messa a segno ieri sera nella vittoria contro il Cagliari, è salito a quota 31 gol in campionato (superando Ronaldo in Serie A) e mettendo nel mirino Robert Lewandowski. L’attaccante polacco nella classifica dei bomber d’Europa è fermo a 68 punti con la Bundesliga però che ha calato il sipario, subito dopo Immobile con 62 punti con Ronaldo terzo fermo a 60. I due attaccanti della Serie A però hanno ancora tre gare a disposizione per scardinare la vetta all’attaccante del Bayern Monaco e proveranno dunque a prendersi la scarpa d’oro come migliore marcatore d’Europa.

Di seguito l’attuale podio:

Robert Lewandowski – 34 gol, 68 punti

Ciro Immobile – 31 gol, 62 punti

Cristiano Ronaldo – 30 gol, 60 punti

Foto: profilo twitter Lazio