Scarpa d’Oro, Immobile supera Lewandowski. L’ultimo italiano a vincerla fu…

La Lazio sogna in grande trascinata dai gol di Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata frantuma record di settimana in settimana. La doppietta realizzata ieri contro l’Udinese (quinta stagionale, primato nei Top 5 campionati europei), lo ha portato a 17 segnature in Serie A. Leader indiscusso della classifica marcatori (Lukaku, secondo, è a 10), il laziale guida anche la graduatoria dei cannonieri per la Scarpa d’Oro. Immobile, con 17 reti è, infatti, al primo posto con 34 punti (i gol in Serie A valgono due punti) davanti a Robert Lewandowski a quota 32 punti grazie ai 16 centri in Bundesliga. Nell’anno degli Europei, il “Ciro” Nazionale sogna di riportare in Italia anche questo trofeo. L’ultimo italiano a vincere la Scarpa d’Oro fu Francesco Totti, nel 2006-07. Il cammino è appena iniziato, ma l’attaccante della Lazio e della Nazionale ha tutte le carte in regola per far sognare i suoi tifosi.

Foto: Twitter Lazio