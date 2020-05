Scaroni: “Tornare subito con la Coppa Italia? Discutibile. Ecco perché”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la scelta di ripartire con semifinali e finale di Coppa Italia prima della ripresa effettiva del campionato. Queste le sue dichiarazioni all’Ansa: “Comprendiamo l’importanza di far assistere a partite di qualità gli sportivi, dopo mesi di stop per il lockdown. Ma dal punto di vista del profilo sportivo, troviamo discutibile che un trofeo importante come la Coppa Italia venga assegnato con due partite in tre giorni, con le squadre reduci da tre mesi di stop forzato”.

Foto: Milan Twitter