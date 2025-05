Scaroni: “Stasera gara decisiva. Non capiamo di calcio? Qualcuno parla per se stesso”

14/05/2025 | 17:33:35

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega, soffermandosi anche sulla finale di Coppa Italia di questa sera.

Queste le sue parole: “Stasera gara decisiva… Ci auguriamo il meglio come sempre”.

Si sente di rispondere a Boban, che si è scagliato contro l’attuale dirigenza del Milan dicendo che non capisce di calcio? “Parla di sé stesso…?”.

Ha detto anche che lei gli ha chiesto il curriculum… “Mi pare giusto… Per stasera speriamo bene”.

Foto: sito Milan