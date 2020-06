Scaroni: “Speravo di giocare la Coppa Italia ad agosto. L’algoritmo? Non mi convince”

Sempre a Radio Anch’io Lo Sport, Paolo Scaroni ha parlato anche della ripresa del campionato: “Speravo che la Coppa Italia fosse messa alla fine, ad agosto, in modo da avere una ripartenza più dolce dopo tre mesi di sosta. Avere partite così adrenaliniche in pochi giorni sarà un rischio per i giocatori. Speriamo che si possa giocare il 12 e non il 13, resto ottimista, ma capisco anche l’intenzione di Spadafora di ripartire con poche gare. In Lega abbiamo votato all’unanimità la ripartenza, poi i modi non li decidiamo noi. L’algoritmo? Spero che si possa arrivare in fondo con il piano A, l’algoritmo non mi convince fino in fondo visto che si toglie l’imprevedibilità del calcio. Il dibattito però non mi interessa molto, spero che si possa concludere la stagione sul campo.”

Foto: sito ufficiale AC Milan