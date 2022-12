Scaroni: “Nuovo stadio? Stiamo pensando a un impianto su due anelli”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare della tanto discussa costruzione del nuovo stadio, anticipando che il progetto prevede una vera e propria rivoluzione estetica dell’impianto. Come ha dichiarato Scaroni, le caratteristiche saranno totalmente differenti, a partire dagli anelli: “Stiamo pensando a un nuovo impianto basato su due anelli, sviluppato in verticale, per permettere una visione ottimale da tutte le posizioni: per questo potrebbe arrivare a contenere dai 65mila ai 70 mila spettatori. In parallelo seguiamo altre strade: una porta a Sesto San Giovanni, ma non è l’unica. Dove si sblocca prima, procederemo. Tecnicamente è impossibile ristrutturare San Siro. Non esiste uno stadio altrettanto capiente, o anche un po’ meno, nel raggio di trenta chilometri. Quando San Siro diventa inagibile, dove spostiamo le squadre?”.

Foto: sito ufficiale Milan