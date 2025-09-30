Scaroni: “Percorso lunghissimo. Ma il nuovo stadio sarà il più bello del Mondo”

30/09/2025 | 15:11:01

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la delibera per l’acquisto dello stadio Meazza dal Comune di Milano a Inter e Milan: “Il percorso è stato lungo, lo seguo da tanti anni, finalmente arrivato a un successo. Grazie innanzitutto all’amministrazione comunale e al sindaco, ma anche all’interlocuzione avuta tutti insieme, con Inter e Milan. Finalmente si arriva in porto, dopo molti anni, e sono veramente contento.

Temete che ora inizino ad arrivare i ricorsi? “In Italia può sempre succedere, ma credo ci siano gli elementi perché vengano respinti”.

Che nuovo San Siro dovremo aspettarci? “Norman Foster è un grandissimo architetto, forse tra i più grandi al mondo, e si è cimentato negli stadi con Manica, è il meglio che c’è per dare a Milano il più bello stadio d’Europa. E forse del mondo”.

Foto: sito Milan