Scaroni: “Penso che si giocherà a porte chiuse o da un’altra parte”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, arrivato in Lega Calcio Serie A per l’assemblea odierna, ha commentato la questione relativa a Bologna–Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Non ne so molto, non mi sono occupato del tema. Ma penso che o si gioca a porte chiuse, o si gioca da un’altra parte. Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione”

Foto: sito Milan