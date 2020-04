Scaroni: “Milan favorevole alla ripresa del campionato se ci sono presupposti di sicurezza”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto ai microfoni dell’Ansa in merito al ritorno in campo. Queste le sue parole: “La ripresa della stagione calcistica viene decisa dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione sportiva”, ha chiuso Scaroni.

Foto: sito ufficiale Milan