Scaroni: “L’iniziativa su San Donato ha giocato un ruolo positivo per accelerare su San Siro”

05/11/2025 | 18:30:03

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato in conferenza del tema San Donato e San Siro: “Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno io credo che questa nostra iniziativa su San Donato ha giocato un ruolo anche per accelerare su San Siro. Il fatto che il Club avesse un’alternativa concreta è stata un campanello d’allarme per la Municipalità di Milano. Sto parlando del bicchiere mezzo pieno: ha giocato un ruolo positivo. Noi siamo andati molto avanti su San Donato e siamo arrivati alla determinazione che uno stadio nuovo, bello, moderno ed europeo faceva fatica a trovare una giustificazione economica nel farlo solo per il Milan. Per la seconda domanda: sì, ci sarebbe piaciuto ma alla fine abbiamo vissuto insieme all’Inter per tanti anni e le cose sono sempre andate molto bene. È una convivenza che è stata di sucesso. Dal punto di vista organizzativo, lasciando perdere la rivalità in campo, noi siamo due club molto simili: quello che va bene a noi va bene anche a loro. Questa somiglianza rende la convivenza relativamente semplice: ce l’abbiamo da 70 anni e non abbiamo mai avuto un problema”.

foto sito milan