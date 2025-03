Scaroni: “La Champions è molto lontana, ma ci proveremo. Stadio? Presentato progetto con l’Inter”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “E’ stata una stagione difficile, che sta lasciando delusi i tifosi ma anche noi. Cerchiamo di far sì che il futuro sia migliore di quanto visto fino ad ora”.

Siete intervenuti, sul mercato e cambiando allenatore: dove sta l’errore e se è meglio non fare la Conference League?

“Una bella coppa ce la siamo portata a casa, la stagione non è stata solo negativa. Non consideriamo la stagione chiusa: la Champions League è molto lontana, ma continuiamo a combattere e se otterremo un’altra coppa la onoreremo come questo club ha sempre fatto nelle competizioni internazionali”.

La questione stadio? “Di stadio mi occupo dal 2019, non posso fare a meno di dire che alla fine siamo tornati alla proposta fatta nel 2019 e cioè Milan e Inter costruire uno stadio insieme al posto di San Siro (qui le parole di Marotta in merito). Finalmente siamo lì: abbiamo presentato un’offerta per comprare lo stadio e le aree limitrofe. La palla è al comune, ma sono ottimista e vedo il sindaco voglioso di lasciare a Milano una struttura di cui essere orgogliosi. Noi tutti amiamo il Meazza: lasceremo un’importante vestigia e manterremo il ricordo. Il nuovo impianto sarà aperto a tutti, anche agli andicappati. Faremo quello che Milano merita”.

