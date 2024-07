Scaroni: “Il sistema deve cambiare. Con Yonghong Li non eravamo mai in ordine con i conti”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha introdotto la serata di presentazione per i 125 anni del club rossonero toccando diversi temi. Ecco quanto ha dichiarato: “Tutto il calcio italiano vive per la Serie A, diamo soldi alla B, agli arbitri. Pagare tutti i conti e non contare niente in Figc mi è sempre sembrato strano. Il sistema deve cambiare. La Premier League incassa 2,2 miliardi, la Serie A 200 milioni. Undici volte tanto”. Poi prosegue: “Con Yonghong Li non eravamo mai in ordine con i conti, i soldi per iscriversi al campionato arrivavano all’ultimo. I cinque anni più bui al Milan. Qualche passetto avanti lo abbiamo fatto. Lo scudetto è stato un’emozione come mai nella vita. Siamo un’istituzione iconica ma riusciamo a essere giovanissimi. I giovani intorno a me mi manifestano passione. Restiamo il più grande club di Milano… non ne conosciamo altri”. Foto: sito ufficiale Milan