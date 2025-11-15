Scaroni: “Il Meazza non era più adeguato. Milano deve mettersi al passo con città come Londra, Madrid, Berlino”

15/11/2025 | 22:36:34

intervistato da Moneta, inserto settimanale de Il Giornale, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così del nuovo stadio di Milano: “Può rappresentare il motore di un nuovo scatto per la crescita della città, come lo furono CityLife e Porta Nuova: due casi-simbolo di rigenerazione e sviluppo urbano contemporaneo che hanno contribuito a ridisegnare Milano e a rafforzarne l’immagine internazionale. Ho iniziato a occuparmi del nuovo stadio nel 2018, appena nominato presidente del Milan. Avendo visto gli stadi di molte grandi città nel mondo, ho capito subito che San Siro non era più adeguato: oggi è uno stadio fuori dal tempo per molte ragioni. A partire dall’esperienza che oggi non è all’altezza di ciò che promette. Le assicuro che vedere le partite nel nuovo impianto, sarà magnifico: avrà 71.500 posti, con gradinate più vicine al campo, pendenze spettacolari, sedute più confortevoli e soprattutto tecnologia Led su vari anelli con grandi maxischermi. Di là delle critiche, sarà pienamente accessibile, con aree per famiglie e massima sicurezza. E ci permetterà di sviluppare l’area premium dedicata alle aziende, che potranno offrire ai propri clienti un’esperienza esclusiva e davvero unica”.

Foto: sito Milan