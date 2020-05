Scaroni: “Il Fair Play Finanziario cristallizza la situazione: ti aiuta solo se oggi stai vincendo”

Sempre al portale Olympialex, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del Financial Fair Play: “Tanti tifosi non capiscono cosa significhi gestire un club come le regole del FFP: non vogliamo essere puniti ancora. Nel gestire un club faccio un paragone con la Scala, di cui sono stato nel board per 9 anni: la cosa più difficile da gestire sono le prime donne, i cantanti come i calciatori. Abbiamo membri indipendenti, io ad esempio non sono un dipendente di Elliott. E poi abbiamo alcuni milanisti, perché vogliamo persone che amino il Milan. Il Fair Play Finanziario cristallizza la situazione: se sei un club che sta vincendo, il tuo futuro è vincente e pieno di sponsor, altrimenti la strada è davvero molto lunga. Il FFP cambierà, tutto è in evoluzione.”

Foto: sito ufficiale AC Milan