Scaroni: “Il derby non è in discussione. Si giocherà”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato in merito al derby di sabato con l’Inter, all’esterno dell’assemblea di Lega in merito ai diritti tv per la Serie A, dove si sarebbe parlato anche di un possibile rinvio del derby. Il massimo dirigente rossonero, ha parlato in poche battute del derby, dicendo che non è in discussione, nonostante i casi di Covid.

Queste le sue parole: “Derby a rischio? Assolutamente no! L’Assemblea è ancora in corso, e ancora nessuna decisione è stata presa, ma la gara di sabato non è in discussione, nonostante in questo momento l’Inter conti sei positivi al Covid-19 e il Milan due”.

Fonte Foto: Sito uff. Milan