Scaroni: “Gli stadi devono tornare al 100% della capienza. Il Milan? Mi aspetto almeno il quarto posto”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Quarta Repubblica su Rete 4, il progetto del club rossonero, parlando anche del ritorno totale dei tifosi allo stadio.

Queste le sue parole: “Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che il Milan arrivi almeno quarto, in Champions. Questo è il nostro obiettivo. Poi certo, tutto quello che c’è di più siamo ben contenti”.

Ritorno dei tifosi al completo negli stadi: “Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100%, o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli stadi più pieni di quello che sono oggi. In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire”.

Sui nuovi stadi: “Noi come Milan di sicuro abbiamo bisogno di un nuovo stadio a San Siro, ma tutto il calcio italiano ha bisogno di stadi moderni. Quando lo stadio è moderno l’occupazione cresce del 50%, cioè gli spettatori crescono del 50% perché in uno stadio moderno, ben attrezzato, vanno famiglie intere, passano mezza giornata e non soltanto il tempo della partita. Per cui le squadre con il quale il Milan compete incassano dallo stadio 100 milioni all’anno. Noi ne incassiamo 35. Come possiamo sperare di avere risultati con un conto economico così deficitario?”.

Foto: Sito Milan