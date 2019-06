Scaroni: “Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ora a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a proposito dello Stadio San Siro. Ecco le sue parole, riportate dall’Ansa: “Facciamo un nuovo stadio accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni. Bisogna presentare la domanda, è una procedura complicatissima”. Alessandro Antonello, amministratore delegato nerazzurro, ha infine affermato che Inter e Milan lavoreranno insieme per la costruzione dell’impianto.

Foto: sito ufficiale Inter