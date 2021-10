Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, si è lasciato andare a una breve considerazione sui fischi riservati dal San Siro a Gigio Donnarumma:

“Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma? Sentire i fischi non mi piace mai, né per Donnarumma né per altri”.

Foto: Sito Milan