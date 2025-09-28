Scaroni: “Domani passaggio cruciale per San Siro. Sfida scudetto? Troppo presto”

28/09/2025 | 20:35:09

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli: “San Siro? Domani è la fine, mi auguro, di un lungo percorso. Mi auguro che il Consiglio comunale prenda una decisione saggia, è un passaggio fondamentale che mi auguro ci sarà. Il Milan è di proprietà di RedBird, che è di proprietà di Gerry Cardinale, il tema della trasparenza non riesco a capirlo. Per quanto riguarda l’Inter parleranno loro, non so cos’abbia detto Marotta ma mi sembra una situazione analoga alla nostra. Siamo fiduciosi, perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti. Non vedo bene chi si possa prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo”.

Sulla gara: “Parlare di partita scudetto non mi sembra adeguato. Partita importante, due grandi squadre, speriamo in un bello spettacolo”.

Foto: sito Milan