Scaroni: “Abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, è un momento storico”

06/11/2025 | 19:05:44

Intervistato dalla BBC, il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del tema stadio: “Per noi questo è un momento storico. Ci sono voluti cinque o sei anni per arrivare a questo punto e abbiamo avuto un grande sostegno dal nostro proprietario, RedBird. San Siro è stato escluso dalla UEFA tra gli stadi per Euro 2032: semplicemente non dispone di tutte le strutture necessarie per il calcio moderno. Abbiamo un estremo bisogno di un nuovo stadio. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con l’Inter, quindi ha senso continuare a condividere il nuovo stadio e dividere i costi di costruzione e gestione”.

foto sito ufficiale milan