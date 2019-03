Scandalo Marsiglia: “Comprato un arbitro contro il Psg e ai calciatori avversari…”

Marc Fratani, collaboratore di Bernard Tapie, ex presidente dell’Olympique Marsiglia, ha confessato sulle pagine de Le Monde. Queste le sue dichiarazioni: “Una volta ho partecipato alla corruzione di un arbitro. È avvenuto prima di un match con il Psg. Abbiamo anche destabilizzato la squadra avversaria iniettando dell’Haldol nelle bottiglie di plastica degli avversari”. Lo stesso Tapie, in queste ore, ha smentito a Le Parisien: “Ci sono alcuni idioti che vogliono credere a tutto questo perché gli piace. Ma tutto ciò è solo un polverone. Non ho ulteriori commenti da fare”.