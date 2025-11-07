Scandalo calcio scommesse in Turchia. Arrestati 17 arbitri e un presidente di un club

07/11/2025 | 10:55:06

Il calcio turco è scosso da un nuovo scandalo in merito al calcio scommesse. Diciassette arbitri e un dirigente sono stati posti in custodia cautelare a Istanbul nell’ambito di una vasta inchiesta su un presunto sistema di scommesse illegali che avrebbe coinvolto figure di primo piano del movimento calcistico turco. Le autorità turche sospettano che alcuni ufficiali di gara possano aver influenzato i risultati di determinate partite, configurando reati di abuso d’ufficio e manipolazione sportiva. L’operazione arriva appena una settimana dopo la clamorosa decisione della Federazione calcistica turca (TFF) di sospendere 149 arbitri per aver partecipato a scommesse vietate. Le sanzioni, secondo quanto comunicato dalla TFF, variano da otto a dodici mesi di sospensione, anche se non è ancora chiaro se tra loro vi siano arbitri che abbiano puntato su incontri da loro stessi diretti.

Alcuni anni fa, José Mourinho, all’epoca allenatore del Fenerbahce, aveva denunciato l’operato degli arbitri in diverse gare.