Scandalo ai FIFA The Best: controversie su alcuni voti per Messi

Nella serata di lunedì scorso, Lionel Messi ha vinto il FIFA The Best Men’s Player, premio riservato al miglior calciatore della passata stagione secondo una giuria composta dai capitani e i commissari tecnici di ogni Nazionale, più un membro della stampa di ogni paese. A pochi giorni dall’assegnazione – e della polemica alzata dal rivale di sempre Cristiano Ronaldo – già monta un caso: alcuni voti sarebbero stati manomessi per favorire il talento argentino. Questo quanto sostenuto per esempio da Juan Barrera, capitano della selezione del Nicaragua. Barrera, incappato attraverso i social media nell’elenco dei voti espressi dalla giuria, ha commentato su Facebook negando addirittura di aver espresso le proprie preferenze. Poco dopo il suo club, il Real Esteli, ha inoltre pubblicato una nota per confermare quanto scritto dal giocatore. Secondo la FIFA, le sue preferenze sarebbero andate a Messi, Mané e Ronaldo. Un altro problema è stato riscontrato da Zdravko Lugarisic, ct del Sudan. “Per il The Best ho votato Salah, ma il mio voto è stato assegnato a Messi“, ha detto il diretto interessato a Tuttosport. I giornalisti africani Usher Komugisha e Tarek Talaat hanno pubblicato sui propri social network la foto del foglio sul quale Lugarisic avrebbe espresso le proprie preferenze e dove vengono segnati – in questo ordine – i nomi di Salah, Mané e Mbappé. A uno sguardo più attento non sfuggono però i segni sbiaditi sulle caselle di Messi, Van Dijk e Mané, che sono proprio i tre voti registrati dalla FIFA. Segni che indeboliscono il valore della prova fotografica e fanno sorgere dubbi sull’intera questione: ma per quale motivo la FIFA, nel caso in cui avesse deciso di manomettere la votazione, avrebbe dovuto rendere noto l’intero elenco dei voti?

Foto: twitter FIFAcom