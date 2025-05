Scanavino: “Futuro insieme a Giuntoli. Tudor? Il Mondiale per club lo farà, poi decideremo”

13/05/2025 | 23:38:41

Il dirigente della Juventus, Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club, ha parlato a margine di un evento a Roma.

Queste le sue parole: “Sì, la squadra quando è al completo è molto forte e competitiva e lo ha dimostrato nei momenti in cui abbiamo potuto avere un organico sufficientemente completo. Quindi per il futuro si partirà da questo blocco di giocatori, tra l’altro anche molto giovane, ma che quest’anno ha potuto crescere anche di esperienza, e su questo faremo degli inserimenti mirati. Giuntoli sta lavorando ovviamente già da tempo su questo e stiamo progettando assieme le ipotesi per il futuro”.

Insieme a Giuntoli? “Certo, assolutamente”.

Come sarà il futuro di Chiellini a breve e a medio termine? “Innanzitutto parliamo del recente passato, nel senso che lui è da un anno solo con noi e sta lavorando molto bene, è una persona che negli impegni che ha avuto, a livello istituzionale sta facendo veramente molto bene. Sicuramente può crescere in quell’area, poi in prospettiva vedremo, però diamo tempo al tempo”.

Su Tudor: “Da qualche tempo stiamo discutendo a proposito del futuro di Calvo. Ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide e ci siamo quindi dati appuntamento a fine campionato per definire i prossimi passi e permettergli di terminare i suoi impegni commerciali e istituzionali. Calvo sta lavorando molto bene, è una persona che sta facendo veramente un buon lavoro e che può crescere in quell’area lì. Mister Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall’inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi decideremo. Al momento siamo molto felici”.

Foto: sito Juventus