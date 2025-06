Scanavino: “Comolli e Chiellini aumenteranno la qualità alla dirigenza bianconera”

10/06/2025 | 15:55:58

A margine della conferenza stampa di presentazione di Damien Comolli, ha parlato anche l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino.

Queste le sue parole: “Comolli si unisce a noi con il ruolo di direttore generale con deleghe sportive e commerciale, una figura importante che andrà a rafforzare il club sugli obiettivi che abbiamo per la prossima stagione e nel futuro. Questa stagione abbiamo ulteriormente fatto dei passi avanti significativi sull’aspetto della sostenibilità. Nonostante l’uscita prematura da competizioni importanti per i tifosi, per il club e con impatti significativi anche per la società come la Champions League e la Coppa Italia. Quindi proprio in quest’ottica si inserisce l’arrivo di Damien che sarà coadiuvato anche da Giorgio Chiellini che entra a far parte della struttura sportiva con il ruolo di director football strategy, proprio per andare a mettere un focus più importante e incrementare gli aspetti competitivi e delle performance sportive sul campo”.

Foto: sito Juventus